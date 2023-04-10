Bakan Çavuşoğlu: Dünyada diplomatik misyon sayısı bakımından biz 5’inci sıradayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Sivrihisar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Dış politika hakkında gündeme dair açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkemizin dünya genelindeki kurulan temsilciliklerle misyon bakımından üst sıralarda yer aldığını belirterek “Dünyada diplomatik misyon sayısı bakımından biz 5’inci sıradayız” dedi.