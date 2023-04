Bakan Çavuşoğlu: Dünyada diplomatik misyon sayısı bakımından biz 5’inci sıradayız

“Dünyanın her yerinde saygın bir ülke haline geldik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa rağmen her iki taraf ile de görüşebilen tek lider olduğunun altını çizen Mevlüt Çavuşoğlu, "Her iki tarafla da konuşabilen lider, Cumhurbaşkanı’mız. Tahıl anlaşması bizim sayemizde oldu. Övünerek söylüyoruz. Birleşmiş Milletler bunu yapamazdı. Zaten genel sekreter de saklamıyor. Diğer taraftan esir takasının, diğer tüm arabuluculuk faaliyetlerinin bizim tarafımızdan yapılması tesadüf değil. Dünyanın her yerinde Filipinlilerle de arabulucu konusunda biz çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde saygın bir ülke haline geldik" ifadelerini kullandı.