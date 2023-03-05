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Bakan Çavuşoğlu Gambiyalı ve Laoslu mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’na (EAGÜ-V) katılmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ve Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile görüştü.

15:44 . 5/03/2023 Pazar
Diğer
Dışişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’nda (EAGÜ-V) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil etmek üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da temaslarını sürdürüyor.
Bakan Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ve Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Katar’daki son görüşmelerimizi Gambiya ve Laos Dışişleri Bakanlarıyla gerçekleştirdik, ikili ilişkilerimizi ele aldık. Deprem sonrası dayanışmalarına değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Kaybedecek vaktimiz yok
Bakan Çavuşoğlu: Kaybedecek vaktimiz yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Sürdürülebilir ve kapsayıcı toparlanma için son "Eylem On Yılı"nda olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kaybedecek vaktimiz yok. Son olarak, kalkınmayı engelleyen kısır döngüleri kırmamız gerekiyor. Küresel ekonomik ve finans sistemi reforme edilmeli. İklim değişikliğiyle mücadele için de yeni yöntemler bulmamız lazım. En az gelişmiş ülkeler iklim değişikliğine sebep olmamalarına rağmen en çok etkilenen ülkeler haline geldi." diye konuştu. Doha Eylem Programı'nın İstanbul Programı'nın taahhütlerini sürdürdüğünü ve dayanıklılık inşası için ümit vadettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, herkesi bu programı benimsemeye ve küresel çaptaki gayretleri arttırmaya davet etti.


#Mevlüt Çavuşoğlu
#Dışişleri Bakanı
#BM
1 saat önce
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Bakan Çavuşoğlu Gambiyalı ve Laoslu mevkidaşları ile bir araya geldi
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