Bakan Çavuşoğlu gelecek ay İsrail ve Filistin'e gidecek
Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik temaslar hız kazandı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bugün Ankara'yı ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği öğrenildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nisan ayının ilk haftasında İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek.
'BÜYÜKELÇİ ATAMALARI' KONUŞULACAK
İsrailli mevkidaşıyla görüşecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun ziyarette iki ülke arasında büyükelçi atanma süreçlerini değerlendirmesi bekleniyor.
MASADA ENERJİ ÇALIŞMALARI DA OLACAK
Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de ülkeyi ziyaret edeceği, iki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetleri konusunda çalışmalar yapacağı öğrenildi.