Bakan Çavuşoğlu gelecek ay İsrail ve Filistin'e gidecek

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Kar tatili olan iller: 10-14 Mart hangi illerde okullar tatil edildi?

Kar yağışı ile ilgili uyarılar sonrasında gözler tatil haberlerine çevrildi. İstanbul'da kar nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından birçok ilden de art arda kar tatili haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'nin Aybars Kar Fırtınası uyarısının ardından birçok ilde kar tatili açıklamaları yayınlandı. Peki, 10 Mart Perşembe günü hangi illerde kar tatili olacak? İşte Valiliklerden gelen açıklamalara göre kar tatili olan iller...