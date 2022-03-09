Gündem Bakan Çavuşoğlu gelecek ay İsrail ve Filistine gidecek
ANKARA

Bakan Çavuşoğlu gelecek ay İsrail ve Filistin'e gidecek

Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik temaslar hız kazandı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bugün Ankara'yı ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu gelecek ay İsrail ve Filistine gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nisan ayının ilk haftasında İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek.

'BÜYÜKELÇİ ATAMALARI' KONUŞULACAK

İsrailli mevkidaşıyla görüşecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun ziyarette iki ülke arasında büyükelçi atanma süreçlerini değerlendirmesi bekleniyor.

MASADA ENERJİ ÇALIŞMALARI DA OLACAK

Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de ülkeyi ziyaret edeceği, iki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetleri konusunda çalışmalar yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesindeki hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesindeki hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ortak açıklamalarda bulundu. Herzog ile olan görüşmenin temel unsurlarından birinin Filistin meselesi olduğunu dile getiren Erdoğan, 'Konuya dair yaklaşımımızı ve hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık. Bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonuna verdiğimiz önemi ifade ettik. Mescid-i Aksa'nın dini kimliğine, kutsiyetine atfettiğimiz önemin altını çizdik.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ziyaret Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ziyaret Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ortak açıklamalarda bulundu. Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin konuşan Erdoğan, 'Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönüm noktası olacağına inanıyorum. Türkiye İsrail ilişkilerinin gelişmesi, güçlenmesi, ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük öneme sahiptir.' dedi.

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