Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Dussey'yle ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Maarif Vakfı’nın yeni okullar açılması için Togo’nun desteğine ihtiyacımız var. FETÖ ile mücadelede verdikleri destek için de teşekkür ediyorum.

Hepimizin arzusu bu bölgeye istikrarın gelmesi. Terörle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak destek vermeye hazırız.

İSRAİL'E TEPKİ

İsrail’in yanlış politikalardan vazgeçmesi gerekiyor. Kudüs’ün statüsünü aşındırıcı politikalarını değiştirmeli. Mevcut politikarla ilişki olmaz. İsrail iki devletli çözüm ve barış sürecine girerse herkesle ilişkileri iyi olur. Bu uluslararası toplumun da beklentisi. Hükümeti kimin kuracağı değil nasıl politika izleyeceği önemli.