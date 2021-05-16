Bakan Çavuşoğlu Katar ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Filistin'i görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda konuştu. Görüşmelerde, Filistin'de yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, bugün çevirim içi olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Toplantısı sonrası Katar, Filistin ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Atılacak adımlar ele alındı
Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ile bu konuda uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.
Ne olmuştu?
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, tablo giderek ağırlaşıyor.
İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.