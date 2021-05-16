Bakan Çavuşoğlu Katar ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Filistin'i görüştü

Dünya

Filistin'den BMGK'ye "İsrail'e silah ambargosu uygulayın" çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı. Maliki yaptığı açıklamada, "Kendinizi neden bizim yerimize koymuyorsunuz? Ülkeniz işgal altında olsa, halkınız zulme uğrasa, katledilse ne yapardınız? Bağımsızlığınız için zulme son vermek için ne yapardınız?" ifadelerini kullandı.