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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu konuşuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile Ankara'da ortak açıklama yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu konuşuyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önümüzdeki süreçte İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi ve Doğu Kudüs Komitesi'nin toplanmasında fayda var.

Kudüs'te büyükelçilik açma kararları uluslararası hukuka aykırıdır. Kosava başta olmak üzere buradan çağrı yapıyoruz: Bu kararı gözden geçirin.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Filistin Konferansı teklifi vardı. Seçimden sonra gerçekleştirilecek bu konferansa güçlü bir şekilde destek veriyoruz.

Bugün ikili ilişkileri de ele aldık. 2018'de Maliki ile Türkiye-Filistin ortak komitesini gerçekleştirmiştik. İkincisini de bu sene içerisinde Ramallah'ta gerçekleştirmek istiyoruz.

Filistin ekonomisine katkımız devam edecek. Gerek tıbbi, gerek nakdi desteği verdik. Filistinli kardeşlerimizi ve Filistin davasını yalnız bırakmadık. Bundan sonra da desteğimiz sürecek.

Filistin'deki seçimler için uluslararası alanda her türlü desteği vermeye hazırız.

Maliki: İsrail'e baskı uygulayın

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'nin açıklamaları ise şöyle:

İkili ilişkileri daha ileriye götürmek istiyoruz. Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bize verdikleri destekler için teşekkür ediyorum.

Filistinli öğrencilere verilen burslar çok önemli. Türkiye'nin siyasi tutumunu hiç unutmamamız lazım.

Kudüs'ün karşı karşıya kaldığı tehditler çok önemlidir. Buradaki dini duygulara dokunulmaktadır. Aksa'yı sadece mekansal olarak değil dini olarak da bölmeye çalışıyorlar. Bildiğimiz gibi olaylar meydana gelmekte ve insanlık dışı cinayetler işlenmektedir. Orada yaşayan masum Filistinlileri öldürüyorlar, yerleşim yerlerini yakıyorlar.

Filistin genel seçimleri, İsrail'in taahütlerine bağlı kalmaması nedeniyle erteledi. Uluslararası topluma çağrı yapıyoruz. İsrail'e bu konuda baskı yapmalısınız.

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