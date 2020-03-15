Gündem Bakan Çavuşoğlu Koronavirüsle ilgili bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Koronavirüsle ilgili bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk

Bakan Çavuşoğlu: Koronavirüsle ilgili bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni tip koronavirüsle ilgili, "Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Çavuşoğlu, Bakanlık çağrı merkezini ziyaret etti.
Çavuşoğlu, Bakanlık çağrı merkezini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, Bakanlık bünyesinde 24 saat hizmet veren bir koordinasyon ve destek merkezi kurduklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezinde, Bakanlığın bünyesindeki çağrı merkezinin uzun yıllardır sadece yurt dışındaki vatandaşlara değil Türkiye'yle ilgili herhangi bir talepte bulunan ya da vize almak isteyen yabancıların da çağrılarına cevap verdiğini söyledi.

Umre dönüşü karantinaya alınanlarla ilgili Sağlık Bakanı'ndan açıklama: Ayrı odalara yerleştirildiler
HAYAT
Umre dönüşü karantinaya alınanlarla ilgili Sağlık Bakanı'ndan açıklama: Ayrı odalara yerleştirildiler

Yeni tip koronavirüs sürecinden bu yana özellikle bu konuyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara da merkezdeki personelin bilgiler verdiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

  • "Şu ana kadar 8 bin 300 civarında sadece koronavirüsle ilgili arayan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var.Ama tabii bu dönemde sadece bu çağrı merkeziyle yetinmemiz mümkün değil. Bakanlığımızda ayrıca bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk ve 24 saat hizmet veriyor. Sadece konsolosluk işleriyle ilgili arkadaşlarımız değil, diğer birimlerden de destek aldık. Ve her akşam bir daire başkanı, örneğin nöbetçi kalıyor ekiplerle beraber. Çağrı merkezimiz de aynı şekilde."

Belçika'da koronavirüslü olduğu iddia edilen bir genç elini ağzına götürüp metro direğine sürdü
OYNAT 00:59
Belçika'da koronavirüslü olduğu iddia edilen bir genç elini ağzına götürüp metro direğine sürdü
Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro ile yolculuk yapan koronavirüslü iddia edilen bir genç, ağzındaki maskeyi çıkarıp elini ağzına götürerek tükürüğünü metro direğine sürdü. Olay anı metrodaki başka bir yolcu tarafından kaydedildi. Çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.


5 kişi hastaneye nakledildi

5 kişi hastaneye nakledildi

​Ankara Valisi Şahin umreden dönenlerle ilgili açıklamaada bulundu.
Dönüşler erkene alındı

Dönüşler erkene alındı

Diyanet İşleri Başkanlığından umre ziyareti açıklaması.
Umreden gelenleryurtlara yerleştirildi

Umreden gelenler
yurtlara yerleştirildi

10 bin vatandaş öğrenci yurtlarında misafir ediliyor.
İspanya'da en yüksek artış

İspanya'da en yüksek artış

Ölen ve vaka sayısında büyük artış.
Betonda yatan <br>çocuklar gördük

Betonda yatan
çocuklar gördük

​Fatih Boran ve Turan Ekmekçi'nin iyilik öyküsü yenisafak.com'da.
Grup toplantıları iptal

Grup toplantıları iptal

Siyasi partiler, bu hafta grup toplantısı yapmayacak.
Liderlik maçında <br>ikinci perde

Liderlik maçında
ikinci perde

​Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
'Kanuni' Türkiye'de

'Kanuni' Türkiye'de

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez müjdeyi verdi.
Osmaniye'de deprem

Osmaniye'de deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
İran'da bilanço ağırlaşıyor

İran'da bilanço ağırlaşıyor

Koronavirüsten ölenlerin sayısı giderek yükseliyor.
Gece kulüpleri kapatılmalı

Gece kulüpleri kapatılmalı

Avrupa'dan gelenler 14 gün kuralına uymuyor.
Ayrı odalara yerleştirildiler

Ayrı odalara yerleştirildiler

Bakan Koca'dan karantinadaki 10 bin kişiye ilgili açıklama.
Türk rehberleri anlattı

Türk rehberleri anlattı

​KKTC'de karantinaya alınan oteldeki son durum.
39 gün sonra bulundu

39 gün sonra bulundu

Çığ faciasında kaybolan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kına satışı arttı

Kına satışı arttı

​Ele yaktıktan sonra virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar.
Panik yok, tedbir var

Panik yok, tedbir var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan karantina açıklaması.
Petrol devleri eriyor!

Petrol devleri eriyor!

Fiyatlardaki düşüşün ​5 günlük zararı 495 milyar dolar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.