Bakan Çavuşoğlu Macar ve Sırp mevkidaşlarıyla ikili görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşıyla görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Belgrad’da görüştüğümüz Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile ekonomik ilişkilerimizi, Ukrayna'daki son durumu ve NATO genişlemesini konuştuk” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşıyla görüşmesine dair ise “Belgrad’daki son ikili görüşmemizi Sırp mevkidaşımla gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret hazırlıkları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldık” dedi.

Belgrad’daki son ikili görüşmemizi Sırp mevkidaşımla gerçekleştirdik.Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret hazırlıkları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele aldık.



Discussed w/FM Selakovic of Serbia, President @RTErdogan’s upcoming visit & bilateral/regional issues🇹🇷🇷🇸 pic.twitter.com/d9PfRTQlj5 REKLAM September 2, 2022