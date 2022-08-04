Gündem Bakan Çavuşoğlu Malezyalı mevkidaşı Abdullah ile görüştü
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Malezyalı mevkidaşı Abdullah ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuala Lumpur’da Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile bir araya geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Çavuşoğlu Malezyalı mevkidaşı Abdullah ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Malezyalı mevkidaşı Abdullah ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü.


Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malezyalı mevkidaşım Saifuddin Abdullah’la ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar. Güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması’nı yakında imzalayacağız. Enerji, turizm, ulaştırma ve teknoloji alanlarında işbirliğimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Milyonlarcası aynı anda ortaya çıktı: Tüm köyün kâbûsu oldu.
Teslim süresi48 aya çıkarıldı

Teslim süresi
48 aya çıkarıldı

​Ön ödemeli konut satışlarına yönelik yeni adım.
Ateşle oynayanınsonu iyi olmaz

Ateşle oynayanın
sonu iyi olmaz

Tayvan ziyareti sonrası ​Çin'den ABD'ye uyarı.

​Süper Lig'de görev verilecek olan hakemlerden ikisi atletik testlerde sakatlandı.

​Beklenen oldu ve Çin ordusu bu sabah harekete geçti.

​Bu sezon oynanmaya başlayacak Rezerv Lig'in detayları ortaya çıkmaya başladı.

​Yasaya çok sert tepki geldi.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ​ÖSYM'nin yeni başkanı oldu.

​Maskesiz hasta yakını hastaneyi birbirine kattı.

​ABD, Pençe-Kilit Operasyonu'ndan önce PKK'ya haber uçurdu.

Öldürüp saatlerce evin yakınında beklemiş.

​Yakıt alırken ateşlenen çakmak faciaya yol açıyordu

​Kış aylarındaki fiyat artışlarının önüne geçilecek.

​Velilerin gözü kulağı UKOME toplantısında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.