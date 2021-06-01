Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakan Çavuşoğlu, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantıda, başta 2021 NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları ve zirvede kabul edilmesi planlanan 'NATO 2030' kararları olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmeler ve NATO'nun gündeminde bulunan diğer konular ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız toplantıda, NATO 2030 kararları bağlamında Genel Sekreter Stoltenberg’in çabalarını desteklediğimizi, bu kararların ittifakın ve transatlantik bağların günümüz stratejik ortamında geçerliliğini ortaya koyacağına ve daha da güçlendireceğine inandığımızı kaydetmiştir. Genel Sekreterin NATO’nun Afganistan’ın geleceğine dair rolüne ilişkin görüşlerini desteklediğimizi belirtmiştir" denildi.

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"NATO 2030 Kararları'na dair görüşlerimizi vurguladık"

Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

ifadelerini kullandı.

"Video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu ay yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldık. İttifakın rolünü güçlendirecek NATO 2030 Kararları'na dair görüşlerimizi vurguladık"

Video konferansla düzenlenen #NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında bu ay yapılacak NATO Zirvesinin hazırlıklarını ele aldık.



-İttifakın rolünü güçlendirecek NATO 2030 Kararlarına dair görüşlerimizi vurguladık. pic.twitter.com/vfSNNLeoAY — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 1, 2021

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