Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Yapılan açıklamada "Genel Sekreter Stoltenberg, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. NATO’nun Türkiye’yle dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir. Görüşmede ayrıca, Afganistan’daki durum da ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
"Genel Sekreter Stoltenberg, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. NATO’nun Türkiye’yle dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir. Görüşmede ayrıca, Afganistan’daki durum da ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.