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Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Yapılan açıklamada "Genel Sekreter Stoltenberg, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. NATO’nun Türkiye’yle dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir. Görüşmede ayrıca, Afganistan’daki durum da ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Arşiv - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Genel Sekreter Stoltenberg, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. NATO’nun Türkiye’yle dayanışma içinde olduğunu belirtmiştir. Görüşmede ayrıca, Afganistan’daki durum da ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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