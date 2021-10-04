Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'da mevkidaşı ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Burada kendisine yöneltilen "Rum kesiminin Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden araştırma ve sondaja hazırlandığı" sorusuna yanıt veren Bakan, "Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif eylemler var. Haklı olarak bizim donanmamız da önce uyarıyı yapıyor sonra gerekli tedbirleri alıyor." diye konuştu.

"HAKÇA PAYLAŞIM OLSUN DİYORUZ"

Sondaj kararının provokatif bir adım olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz ne diyoruz: Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumları arasında, Kıbrıs etrafındaki zenginliklerin paylaşımı için bir mekanizma kurulsun, hakça paylaşım olsun diyoruz." dedi.

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de diplomasinden ve hakça paylaşımdan yana olduklarını vurgulayarak, "Biz Kıbrıs Türklerinin haklarını savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir şey olursa da onun da gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:24 Bakan Çavuşoğlu: Son zamanlarda provokatif eylemler var gereğini yaparız Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Polonya'da Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif eylemler var. Haklı olarak da donanmamız gerekli tedbirleri alıyor. Biz Kıbrıs Türklerinin haklarını savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir şey olursa da gereğini yaparız ' dedi. BiP'te paylaş

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