Bakan Çavuşoğlu: Toplantıların barışa vesile olmasını ümit ediyoruz

Gündem

Muharrem İnce: Seçimlere tek gireceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Trabzon ziyareti sırasında sorulan “Seçimlere tek mi gireceksiniz?” sorusuna “Evet, tek gireceğiz, sloganımız belli. Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket. Yani 20 yıllık yorulmuş, bitkin bir iktidar var ama çözüm üretemeyen bir muhalefet var” yanıtını verdi.