Bakan Çavuşoğlu: Trump Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor. Türkiye'ye önem veriyor" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar;

YAPTIRIM UYGULAMAK İSTEMİYOR

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız ile irtibatını yakın tutuyor. Dolayısıyla Türkiye'yi kaybetmek istemeyen bir Trump görüyoruz. ABD'nin içinden farklı sesler de geliyor. ABD'nin iddiası 'F-35 ile S-400 bir arada olamaz' diyor. Biz bunun aksini söylüyoruz. Dolayısıyla ABD bu teklifimize yanaşmıyor. Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor. Biz Patriot başta olmak üzere gerekli savunma sistemlerini istedik. Bazı gerekçeleri bahane ederek bize bunları teslim etmediler. Biz de Rusya ile dolayısıyla S400 anlaşmasını imzaladık. Türkiye'nin savunma sisteminde bu lazımdı Trump bunu görüyor.

S-400 DURUP DURURKEN KULLANILACAK BİR ÜRÜN DEĞİL

Ortada belirsizlikler var ama değişmeyen bir gerçek var ki bir S-400'ü aldık. Pompeo'ya Trump'ı desteklemesini söyledim. Bu savunma sistemi durup dururken kullanılacak bir ürün değil. Türkiye'ye bir saldırı olursa havada bu saldırıyı bertaraf etmek için kullanılacak. S-400 bir savunma sistemi, durup dururken kullanılacak bir ürün değil, başka bir ülkeye ya da herhangi bir ülkenin savunma sistemlerine saldırı için alınan bir sistem değil. S-400 barışı korumak için alınmış bir sistem.

S-400 savunma sistemi Patriot sisteminden de daha iyi ve ileri bir sistem. S-400'lerin kullanılması için açık olması lazım.

CAATSA YASASI

Trump bu yasayı ve kararı erteleyebilir. Bizim beklentimiz bu yönde. Cumhurbaşkanımız da bu konuda Trump ile görüştü. Türkiye'ye yaptırım tabii ki kabul edilebilir değil.

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ABD'NİN F-35 KARARI

Her bir F-35 Türkiye'ye çıkartılırsa faturası 7-8 milyon dolar. Diğer ortaklarımız da F-35 programından çıkarılmamıza karşı. F-35 programından çıkarılmadık. Trump Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza önem veriyor. ABD'nin içinden çıkan farklı seslere de Trump cevap veriyor. Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor. Diplomatik kanallarımızı da her açıdan işletiyoruz. Aksilik olmasın diye diplomatik kanallar işliyor.

RUSYA'NIN SU-35 TEKLİFİNE YANIT

F-35 projesinin ortağı olarak 1.4 milyar dolar para ödedik. Diyelim ki en kötü senaryo oldu o zaman nasıl S-400 için başka arayışlara girdiysek Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyacını başka kaynaklardan gidermek en doğal hakkıdır.

OLASI YAPTIRIM DURUMUNDA TÜRKİYE'NİN ATACAĞI ADIMLAR

ABD'nin bize yönelik adımları olursa bizim de ABD'ye vereceğimiz cevaplar olacaktır, bu gayet doğal ama bu bizim tercihimizdir, tercih etmeyiz. İki NATO müttefiki olarak sürdürmek isteriz. Bize yönelik hasmane tavır sergilerlerse biz de karşı adımları atarız.