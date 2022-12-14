Bakan Çavuşoğlu: Türkmenistan doğal gazı konusunda üç ülkenin yararına olacak ortak adımlar atmaya hazırız

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile üçlü zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Türkmenistan doğal gazı konusunda ortak adımlar atmaya hazırız"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin de üç ülke arasında enerji işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Enerji güvenliği için kaynak ve güzergah çeşitlendirmesi ihtiyacının daha da önem kazandığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bu durum Hazar havzası kaynaklarını ön plana çıkardı. Coğrafi konumlarımız, beşeri ve doğal kaynaklarımız, bir araya geldiğimizde ne kadar güçlü olacağımızı gösteriyor." dedi.

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Çavuşoğlu, Türkiye'nin Azerbaycan doğal gazının Güney Kafkasya Boru Hattı ve TANAP üzerinden Avrupa’ya ulaştırdığını ifade ederek, "Türkmenistan doğal gazı konusunda da üç ülkenin (Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan) yararına olacak şekilde ortak adımlar atmaya hazırız ve bu konuda bir çalışma grubu oluşturma kararı da aldık. Enerji alanında bugün imzaladığımız işbirliği mutabakat zaptı gerekli çerçeveyi oluşturuyor." diye konuştu.

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"İmzaladığımız Ulaştırma Mutabakat Zaptı, Hazar geçişli taşımacılığı kolaylaştıracak bir adım olacak"

Dünyanın en büyük kıtalar arası ticaretin Asya ile Avrupa arasında olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu güzergahın omurgasını Türk dünyası oluşturuyor. Zirvede Hazar geçişli Orta Koridor üzerindeki ortak güzergahlarda ne yapabileceğimizi de ele aldık. Hemen yanımızdaki bir Türk şirketinin yaptığı 2013'te temel atmasına da katıldığımız Türkmenbaşı Limanı ile Azerbaycanlı kardeşlerimizin karşı kıyıda kapasitesini artırdığı Bakü-Alat Limanı Orta Koridor’un önemli ayakları. İmzaladığımız Ulaştırma Mutabakat Zaptı, Hazar geçişli taşımacılığı kolaylaştıracak bir başka adım olacak." ifadelerini kullandı.