Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Açıklamalarında işgal edilen Ukrayna topraklarını geri isteyen eski asker Vasiliy, \"Bugün Ukrayna’nın özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumak isteyenler buradaydı. Kremlin ve komşu ülkeler eğer ülkemizi işgal etmeyi denerlerse onları ülkelerine geri gönderileceklerini göstermek için buradaydılar. Ukrayna Çeçenistan değil. En iyisi barışçıl ve dostça yaşamak. Kırım’ı bize geri verin. Minsk Anlaşmalarını öne sürerek bizi aptal yerine koymayın. Bu topraklar için 7 dünya imparatorluğu savaştı ancak artık onlar yok biz varız. Ülkemize saldırmadan önce düşünün\" şeklinde konuştu.