Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kırım Platformu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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📌#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik.

📌Başta askeri işbirliği&savunma sanayi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

📌”Kırım Platformu” girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/3tFPhByeFK — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 2, 2020

Ukraynalı bakan, Ukrayna'nın Türkiye ile mevcut diyaloğunun düzeyi ve dinamiğinden çok memnun olduğunu belirterek iki ülke arasında pek çok alanda iş birliği geliştiğini söylemişti. Kuleba, "Ukrayna özellikle Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor. Dahası, bu konuyla ilgili ortak projeleri de teknoloji paylaşımı yoluyla hayata geçirmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.