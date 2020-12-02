Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşme gerçekleştirdi. Ukraynalı bakan, iki ülke arasında pek çok alanda iş birliği olduğunu söyleyerek "Ukrayna özellikle Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kırım Platformu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB2 örnek oldu: Ukraynalı yetkiliden “Yakında Bayraktar benzeri İHA’mız olacak” açıklaması
DÜNYA
Bayraktar TB2 örnek oldu: Ukraynalı yetkiliden “Yakında Bayraktar benzeri İHA’mız olacak” açıklaması

  • Ukraynalı bakan, Ukrayna'nın Türkiye ile mevcut diyaloğunun düzeyi ve dinamiğinden çok memnun olduğunu belirterek iki ülke arasında pek çok alanda iş birliği geliştiğini söylemişti. Kuleba, "Ukrayna özellikle Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor. Dahası, bu konuyla ilgili ortak projeleri de teknoloji paylaşımı yoluyla hayata geçirmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor
DÜNYA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor
Abone Ol Google News
BMden koronavirüs zirvesi

BM'den koronavirüs zirvesi

​Volkan Bozkır başkanlık edecek.
Yürekleri ısıtan görüntü

Yürekleri ısıtan görüntü

​Sokak köpeğinin ıslanmaması için iş yerinin tentesini açtı.
PKKya yönelik operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuklandı

Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

​TFF Başkanı Özdemir'in test sonuçları pozitif çıktı.
TRT World Forum 2020

TRT World Forum 2020

​"İrini Operasyonu, Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanıldı"

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı

Ek gelir olacak

Ek gelir olacak

​Balon balığının kuyruğunu getirene para verilecek.
2 kez lenf kanserini yendi

2 kez lenf kanserini yendi

​İşçiydi şimdi aynı sektörde patron oldu.

Son aşamaya geldik

Son aşamaya geldik

Bakan Karaismailoğlu'dan Türksat 5A ve 5B açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.