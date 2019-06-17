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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu: Ümmet Mursi'nin dik duruşunu unutmayacak

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu. Mursi'nin vefatı üzerine liderlerden başsağlığı mesajları geldi. TBMM Başkanı Şentop, Mursi'nin vefatı üzerine yaptığı açıklamada “Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi’ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin.” dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ise mesajında "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Arşiv: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi.

Mursi'nin vefatı üzerine liderlerden başsağlığı mesajları geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Mursi'nin vefatı üzerine yaptığı açıklamada “Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir. Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha hürdü. Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi’ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin.” dedi.

"Ümmet dik duruşunu unutmayacak!"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajını Twitter hesabında paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak! Mekanın cennet olsun Mursi." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ise "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Mazlumun zulme karşı mücadelesi bugün bir şehit daha verdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasi mücadelesi, hak arama mücadelesi, mazlumun zulme karşı mücadelesi bugün bir şehit daha verdi. Elbette başkaları da olacak ama hiçbiri, asla unutulmayacak. Muhammed Mursi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, Rabia Meydanı'nın çocuklarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun, açıklamasında "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun, Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

"Mursi'nin şehadetini Rabbim kabul etsin"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır halkının helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetini Rabbim kabul etsin. Serdar-ı Şüheda Hz. Hamza, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'e komşu eylesin. Mısır halkının ve ümmetin başı sağ olsun." dedi.

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