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Gündem Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendiasla telefonda görüştü
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Dendias, bundan sonraki görüşmeleri ne şekilde yapacaklarını değerlendirdi.

Türkiye ve Yunanistan arasında 2002'de başlatılan istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin sonuncusu olan 60'ıncı tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

İki ülke arasında istikşafi görüşmelerin 61. turunun İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

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