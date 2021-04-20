Bakan Çavuşoğlu'ndan Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı: Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkede çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno için taziye mesajı yayımladı. Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Çad halkına en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 20 Nisan 2021, 18:52 Son Güncelleme: 20 Nisan 2021, 18:58 AA