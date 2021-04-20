Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakan Çavuşoğlundan Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz
ANKARA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı: Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkede çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno için taziye mesajı yayımladı. Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Çad halkına en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı: Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz"

Söz konusu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

Bakan paylaşımında, İdris Deby Itno'nun cephede çatışmalar sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Çad halkına en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta yeninden seçilen Çad Cumhurbaşkanı Deby cephede hayatını kaybetti
DÜNYA
Geçen hafta yeninden seçilen Çad Cumhurbaşkanı Deby cephede hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz

Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisi sonrası Dendias klavyesine sarıldı
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisi sonrası Dendias klavyesine sarıldı
Abone Ol Google News
Beşiktaş avantaj tepti

Beşiktaş avantaj tepti

​Siyah beyazlılar iki haftada dört puan bıraktı.
Bir kişi iki pazara gidemeyecek

Bir kişi iki pazara gidemeyecek

​Vaka sayısında Türkiye birincisi ilde yeni tedbirler.
AK Partili Turandan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğluna tepki: Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz

Vaka ve ölü sayısı yine yükseldi.

​İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Görenleri şaşırtan olay

Görenleri şaşırtan olay

​Yere uzanıp film seyreder gibi yangını izledi.

Türkiye dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.