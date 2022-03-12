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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermeni mevkidaşına 'Antalya' teşekkürü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı için yaptığı daveti kabul etmesi dolayısıyla Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a teşekkür etti.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan Ermeni mevkidaşına Antalya teşekkürü
Ararat Mirzoyan - Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanına davetini kabul ettiği için teşekkür etmiştir." ifadesi kullanıldı.

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"NORMALLEŞME" VURGUSU

"İki Bakan, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini amaçlayan sürecin, önkoşul olmaksızın devamına ilişkin yaklaşımlarını tekrarlamışlar, ayrıca bölgemizin tamamında normalleşmeye ihtiyaç olduğu konusunda anlayış birliğine varmışlardır." ifadesi kullanılan açıklamada, iki ülke bakanının da iki ülkenin özel temsilcilerinin çalışmalarına destek beyan ettiği vurgulandı.

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