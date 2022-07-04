Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan açıklaması: En büyük engel içeriden geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgede kalıcı bir barışa ihtiyaç var. " diyerek Ermenistanla yapılan görüşmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Ermenistan içinde aşırı gruplar ciddi bir baskı oluşturuyor. Ermenistan'ın normalleşme konusunda Azerbaycan ve Türkiye ile cesur bir adım atmasının önünde engel oluşturuyor. Bundan sonraki görüşmeler niye Ermenistan'da ve Türkiye'de olmasın?" değerlendirmesinde bulundu.

AVUSTURYA'YA SEÇİM TEPKİSİ

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "Avusturya'nın Türkiye'nin AB üyeliği konusunda fikirlerini biliyoruz. Birbirimize karşı politikalar izlemememiz gerekiyor. Türkiye'nin Avusturya'daki seçimlerde malzeme edilmesinin ne anlamı var? Farklı düşünebiliriz ama bunu adeta düşmanlık içerecek şekilde ifade etmenin anlamı yok."