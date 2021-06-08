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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kanada'da ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlere taziye mesajı: Uluslararası toplum haerekete geçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'da ırkçı bir saldırı sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesine yönelik taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "İslam düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir terördür. Uluslararası toplum daha fazla gecikmeden, bu teröre karşı ortak hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan Kanadada ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlere taziye mesajı: Uluslararası toplum haerekete geçmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Kanada’nın Ontario eyaletinde Müslüman aileden 5 kişiye kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu aile üyelerinden 4’ü hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu nefret eylemiyle terörize edilenlerin sevdikleri için buradayız. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk için de buradayız. Kalbimiz sizinle ve iyileşirken aklımızda olacaksınız. London'daki Müslüman cemaati ve ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin. İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur. Bu nefret sinsidir, alçakçadır ve durması gerekir." dedi.

"Irkçılık ve ayrımcılık hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir terördür"

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü saldırı sonrası bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada’da aynı aileden katledilen 4 Müslüman kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. İslam düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir terördür. Uluslararası toplum daha fazla gecikmeden, bu teröre karşı ortak hareket etmeli." ifadelerini kullandı.

  • Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren Nathanial Veltman (20), biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Veltman, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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