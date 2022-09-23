Gündem Bakan Çavuşoğlundan New Yorkta diplomasi trafiği
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan New York'ta diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan New Yorkta diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ayrı ayrı görüşen Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu ve Malezya Dışişleri Bakanı Saifiddun Abdullah ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun ikili görüşme yaptığı mevkidaşları arasında İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Gine Dışişleri, Uluslararası İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Gineliler Bakanı Morrisanda Kouyate de yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu New York’ta temaslarına devam etti
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Bakan Çavuşoğlu New York’ta temaslarına devam etti

İsveç ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının ev sahipliğinde UNRWA konulu toplantıya da katılan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile de görüştü.

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