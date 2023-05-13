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Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına sert çıktı: Şaibe havası ülkeye haksızlık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın seçime müdahale ettiği iddialarını sert bir dille eleştiren Çavuşoğlu, "Türkiye'de seçimler her zaman şeffaf olmuştur. Seçime müdahale sözü doğru değil. Ülkenin imajı bakımından seçimlerin demokratik olarak geçmesinin faydası var. Şimdiden seçimlere Rusya karışıyor gibi açıklamalar, önceden şaibe varmış gibi bir hava oluşturmak ülkeye haksızlıktır. Biz seçimlere kimsenin karışmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

10:59 . 13/05/2023 Cumartesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın seçime müdahale ettiği iddialarını sert bir dille eleştiren Çavuşoğlu, "Türkiye'de seçimler her zaman şeffaf olmuştur. Seçime müdahale sözü doğru değil. Ülkenin imajı bakımından seçimlerin demokratik olarak geçmesinin faydası var. Şimdiden seçimlere Rusya karışıyor gibi açıklamalar, önceden şaibe varmış gibi bir hava oluşturmak ülkeye haksızlıktır. Biz seçimlere kimsenin karışmasına izin vermeyiz. Seçimlere karışmak ve herhangi bir tarafın kazanmasını istemek ayrı şeyler. Biz de farklı seçimlerde şu isim kazansa Türkiye için daha iyi olur diyebiliriz ancak seçimlere müdahale etmeyiz, şu isme oy verin demiyoruz.

'Seçimlere müdahale etmeyiz'

Seçimlere karışmak ve herhangi bir tarafın kazanmasını istemek ayrı şeyler. Biz de farklı seçimlerde şu isim kazansa Türkiye için daha iyi olur diyebiliriz ancak seçimlere müdahale etmeyiz, şu isme oy verin demiyoruz. Rusya Ukrayna savaşı nedeni ile, tahıl anlaşması nedeni ile, istikrar nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler var. Batı içinde de var. İsim vermem olmaz şimdi." ifadelerini kullandı.

'Turizmde rekor kırıldı'

Türkiye'nin turizmde rekor kırdığını belirten Çavuşoğlu, "Turizm açısından bu sene ilk 3 aya baktığımızda rekor kırdık. Antalya'nın da buna katkısı bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Rus turistleri etkiledi. Yaptırım dediğinizde herhangi bir uçak Türkiye'ye gelemiyor. Gideriz dönemeyiz endişesi ile çok sayıda telefon almışlar" dedi.

'Altılı masadan çıkan belgeler Batılı ülkelere gitti'

Altılı masadan çıkan belgeler Batılı ülkelere gittiğini vurgulayan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Rusya bizim kazanmamızı isteyebilir, istemeyebilir de ama seçime karışması doğru olmaz. 6'lı masadan çıkan belgeler Batılı ülkelere gitti. Bazı ülkelerden basın aynı manşetleri atmaya başladı, Erdoğan gitmelidir diye. Bunun aynı merkezden yönlendirildiğini görüyoruz. Buna muhalefet de karşı çıkmalı, bizim seçimlerimize karışmayın demeli."

'Suriye ile bir yol haritası üzerinde mutabık kalındı'

Suriye ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Aksayan bir durum yok. Bir yol haritası üzerinde mutabık kalındı. Bir çalışma grubu oluşturma kararı alındı. Önümüzdeki süreçte terörle mücadelede hangi adımlar atılacak, siyasi süreç nasıl işleyecek, hangi adımlar atılacak bunun üzerinde arkadaşlar görüşecek. Belki biz bir kez daha bir araya geleceğiz. Daha sonra liderler görüşebilir. Yani liderler görüşmesinin hazırlığını yapmak gerek. Suriye'nin bazı istekleri var, Türkiye çekilsin gibi. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ancak bize Suriye tarafından gelen ciddi bir tehdit var. Bunun bir yol haritasında işlenmesi lazım."


Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun Rusya seçimlere müdahale edecek iddialarına sert çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun Rusya seçimlere müdahale edecek iddialarına sert çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'deki halk buluşmasında alanı hınca hınç dolduran kalabalığa seslendi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'seçimlere Rusya müdahale edecek' iddiasına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya da sataştığını söyleyen Erdoğan, "Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan! Şimdi ben de kalkıp dersem ki 'seçimleri ABD yönlendiriyor, Almanya yönlendiriyor, Fransa yönlendiriyor, İngiltere yönlendiriyor.' Ne diyeceksin? Bunları sen benim kadar tanımazsın. Ben bunların hepsinin adeta ruhlarını okudum. 20 senedir bunlarla görüşüyorum. 20 senedir bunlarla aynı masalarda oturdum, konuşuyorum. Sen bunlarla kaç kez bir araya geldin ya? Sen bunları nereden tanırsın? Ama bunlarda yalan bol." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde Kılıçdaroğlu'na 'Rusya' tepkisi: Buna eyvallah etmem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde Kılıçdaroğlu'na 'Rusya' tepkisi: Buna eyvallah etmem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Güçlü Yanım Türkiye" temalı "3. Türkiye Gençlik Zirvesi" programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye ile ilişkilerde Rusya’ya karşı ABD’yi öncelemesine sert tepki göstererek, “Sen Putin'e saldırırsan ben de eyvallah etmem! Bay Kemal devlet yönetimi nedir anlamaz. Rusya ile olan münasebetimiz ABD’den geri değil” cümlelerine yer verdi. "Bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bazı sahtekarların iddia ettiği gibi arsa asla almadı almaz. O zaman benim dünürüm değildi, dava arkadaşımdı. Sonra kendisine söyledim, biz bu tür yatırım yapanlar devlet olarak destek veriyoruz, gel sen de imkanlardan istifade et. Yok almam dedi. İlk adım olarak İHA'ların kuruluşunu yaptı" dedi.



#mevlüt çavuşoğlu
#seçim
#rusya
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