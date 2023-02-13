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Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriyelilere kapılar açıldı iddiasına yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Suriyelilere kapı açıldı iddialarına ilişkin, "PKK'nın YPG'nin kontrol ettiği yerde kapı açılması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

15:41 . 13/02/2023 Pazartesi
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Bakan Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Muhalefet bize karşı olanlar olabilir eleştiri de doğaldı ancak halkı provoke etmek için yanlış bilgileri yaymak iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bu konu tamamen depremle ilgili. Suriye’yi de etkileri. Uluslararası topluma teşekkür ederiz. Bu yardımların bazıları doğrudan havadan gidiyor. BM insani yardımları yıllardır gümrük kapısından geçer.

Uluslararası topluma ve BM’ye sınır kapılarından geçebileceğini söyledik. Olay bundan ibaret. PKK/YPG’nin bulunduğu bölgeleri açtığımız ya da Suriyeli akını olduğu doğru değildir. Bize sorsunlar, biz doğru bilgiyi veririz. Bu kapıların açık olması tamamen insani yardımların ulaşması içindir. Yalan bilgileri yaymak iyi niyet değildir.




#deprem
#çavuşoğlu
#Libya
11 dakika önce
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriyelilere kapılar açıldı iddiasına yanıt
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