Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriyelilere kapılar açıldı iddiasına yanıt

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Bakan Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.
"Muhalefet bize karşı olanlar olabilir eleştiri de doğaldı ancak halkı provoke etmek için yanlış bilgileri yaymak iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bu konu tamamen depremle ilgili. Suriye’yi de etkileri. Uluslararası topluma teşekkür ederiz. Bu yardımların bazıları doğrudan havadan gidiyor. BM insani yardımları yıllardır gümrük kapısından geçer.
Uluslararası topluma ve BM’ye sınır kapılarından geçebileceğini söyledik. Olay bundan ibaret. PKK/YPG’nin bulunduğu bölgeleri açtığımız ya da Suriyeli akını olduğu doğru değildir. Bize sorsunlar, biz doğru bilgiyi veririz. Bu kapıların açık olması tamamen insani yardımların ulaşması içindir. Yalan bilgileri yaymak iyi niyet değildir.