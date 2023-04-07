Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl anlaşması açıklaması: Her hanenin yaşadığı sorunu azaltmak adına önem arz ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;





Rusya'nın depremin ardından en hızlı yardım eden ülkelerden birisi olduğunu belirtti ve 'Tüm bu destek ve dayanışma için Rusya'ya gönülden teşekkür ediyoruz





Bölgesel konuları ele aldık. Ukrayna konusu ağırlıklı bir konuydu. Savaşın bir an önce müzakereler ile sona erdirilmesi gerektiğini belirttik ve Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrarladık.

"Tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesine önem veriyoruz"





Bugün tahıl koridorunu da ele aldık. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Bu Dünya krizinin özellikle dünyadaki her hanenin yaşadığı sorunu azaltmak adıma önem tarz ediyor.





NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında İngiltere ve ABD Dışişleri bakanları ile görüştük. Tahıl anlaşmasının devamı için sorunların ele alınması gerekiyor. Lavrov ile bölgesel konuları da ele aldık. Özellikle Suriye'yi değerlendirdik. Moskova'da biliyorsunuz 4'lü bir toplantı gerçekleşti. Gayretleri sebebiyle Sergey ve Rusya Federasyonu'na teşekkür etmek istiyorum.





Moskova'da her ülke tutumlarını ve görüşlerini dile getirdi. Şeffaf ve açık bir şekilde bunun devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir toplantı ile çözüleceğine inanmıyoruz bu konuda gerçekçiyiz ancak iletişim olması önemli.





Suriye ile normalleşme süreci: Diyalog yoğunlaştırılarak devam etmeli





Suriye'yi değerlendirdik. Bir toplantıda her konunun halledilemeyeceğinin farkındayız Gerçekçiyiz. Diyaloğun devam etmesi gerekiyor Bugün diğer bölgesel meseleleri de ele aldık, özellikle Suriye'yi konuştuk. Bir iki toplantıda meselelerin çözülemeyeceğini biliyoruz ama görüşmelerin devam etmesinde fayda var.





Azerbaycan İle Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını arzu ediyoruz.





Libya konusunu da ele aldık. Ülkenin bir an önce demokratik seçime hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle çok sayıda milis gruplar var. Libya'nın güvenlik gücüne ihtiyacı var. Ülkenin her anlamda birleştirilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz.





Güney Kafkasya'yı da değerlendirdik. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki süreç, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdik. Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve huzuru için adımların atılması gerekiyor.





Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk aşamasının açılışı 27 Nisan'da yapılacak. Rusya'dan daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında yoğun bir gündemimiz var. Temas halinde olmaya devam edeceğiz.





Kıbrıs konusunda da görüş alış verişlerinde bulunduk. Mevcut konjektürde iş birliğimizi ilerletmek için neler yapabileceğimizi değerlendirdik.





Bugün Afganistan'ı da değerlendirdik. Özellikle kadınlar konusunda aldıkları kararları kabul etmemiz mümkün değil.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarından satır başlıkları;





Biz de Türkiye'deki gibi kara gün dostu tabiri var' dedi ve her türlü yardıma hazır olduklarının altını çizdi ve başsağlığı dileklerini sundu.





Santralin inşasının Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendireceğini belirten Rus bakan 'Türkiye'de bir gaz merkezi kurulacak biliyorsunuz geçen sene liderlerimiz bu gaz merkezinin oluşturulması ile ilgili bir karar aldılar. Bu kararname kadar isabetli olduğunu daha iyi anlamış olduk.





'Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler normalleşmeye başladı'





İkili ve uluslararası gündemin kilit konularını değerlendirdik. Deprem bölgesine yardımları sürdüreceğiz. İki ülke liderleri arasındaki diyalog çok önemli. Türkiye'ye enerji merkezi kurulması konusunu ele aldık.





Suriye ile normalleşme süreci





Normalleşme adımlarını önemsiyoruz. 4'lü mekanizma toplantısı çok önemli.





"Filistin ve İsrail arasında diyaloğa ihtiyaç var"





Bu süreç ne yazık ki sekteye uğradı diyebiliriz. Tek taraflı tedbirler alındı hem Filistinliler hem İsrailliler tarafından. Bu gibi adımlar gerginliği daha da artıracak gibi yol açıyor. Filistin ve İsrail arasında doğrudan bir diyalogun kurulmasına ihtiyaç var.





Rusya-Ukrayna savaşı





Batı'nın yapıcı olmayan gündemi devam ediyor. Kiev ve Batı görüşme masasına karşı. Batı'nın hedefinde Rusya'dan sonra Çin var. (Rusya-Ukrayna savaşı) Kiev ve Batı, görüşme masası kurulmasına karşı. Ukrayna meselesini de ele aldık. Washington yapıcı olmayan siyaseti devam ettiriyor. Uluslararası alanda kendilerine rakip görmek istemiyorlar. Eşitlik prensibine aykırı davranıyorlar. Herkesin ABD çıkarlarına uymasını bekliyorlar.





Herkesin ABD'nin çıkarlarına uymasını bekliyorlar. Kiev'den ve Washington'dan yapılan açıklamalar var. Görüşme masasına oturmaya karşı çıkıyorlar. Biz bunun dürüst olmayan bir tutum olduğunu düşünüyoruz. Biz hiç bir zaman görüşmelerden kaçmadık. Bu görüşmeler ancak haklı çıkarlarımız ve hassasiyetlerimiz dikkate alındığında yürütülebilir.





ABD herkese kendi tavrını empoze ediyor. Tek taraflı olarak yeni bir Dünya düzeni kurmaya çalışıyor. BM kararlarını Batı açıkça ihlal ediyor.





Her bir tarafın kendi haklı çıkarları var. Biz aracı rolünü sütlendiğimizde bu süreci böyle gördüğümüzü ifade ettik. Mevkidaşlarımız bu fırsattan yararlandılar. Bakanlar toplantısı için hazırlıklarımız devam ediyor. tarih konusunun da görüşüyoruz.





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