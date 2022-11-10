Bakan Çavuşoğlu'ndan yeniden Asya vurgusu

Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, yakın istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. “Asya yeniden öne çıkıyor” diyen Çavuşoğlu, “Bu konjonktür bir yandan da önümüze fırsatlar çıkarıyor. Tarih rotasını düzeltiyor. Asya yeniden öne çıkıyor. Aramızdaki bağlantıları ve ulaştırma koridorlarını geliştirmemiz bir zorunluluk. Bu hedef, hem vizyon belgesinin hem strateji belgesinin önemli bir unsuru. Yarın kabul edilecek Ticaretin Kolaylaştırılması Strateji Belgesi, Basitleştirilmiş Gümrük Koridoru ve Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı anlaşmaları memnuniyet verici. Biz de Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’la üçlü süreçlerimize önem veriyoruz ve bunları devam ettireceğiz” dedi.

“STRATEJİLER GELİŞTİRMEMİZ ŞART”

Bakan Çavuşoğlu, orta ve uzun vadede daha dayanıklı olmak için stratejiler geliştirmenin önemli olduğunun altını çizerek, “İstanbul’daki toplantımızda, bölgemizde yaşanan gelişmeleri hep birlikte ele aldık. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yakın istişareleri sürdürmemiz ve bizi şoklara dayanıklı kılacak orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmemiz şart. Bir ortak atasözümüzün dediği gibi ‘Yalnız tuğla duvar olmaz, yalnız ağaç orman olmaz’. İstanbul Zirvesi’nde kabul ettiğimiz Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi, uzun vade için önemli bir adım oldu. Bunun ilk 5 yıllık uygulama kılavuzu olan strateji belgesini nihai hale getirmek dönem başkanlığımızın önceliklerinden birisiydi. Bunların hayata geçirilmesini sağlamak hepimizin ortak görevi” diye konuştu.

REKLAM

“VİZYONER ADIMLAR ATILMALI”

“Türk Konseyi’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na kurumsal dönüşümü, vizyoner adımlar atmayı gerektiriyor” diyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dönem başkanlığımız sırasında bu konuda önemli çalışmalar yapıldı. Bu adımları inşallah yarınki zirveyle önemli bir noktaya getireceğiz. Nahçıvan Anlaşması’nda değişiklik yapan protokolün liderlerimizce kabulüyle, hukuki altyapıyı tamamlamış olacağız. Protokolün teşkilatımıza kimlerin gözlemci olabileceğine dair hükmüne arkadaşlarımız dün çalıştılar.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Yeniden Asya Girişimi'' vurgusu: İş birliğimizi sürdüreceğiz

Türk yatırım fonunun kurulması kararı, dönem başkanlığımızın önemli adımlarından biri oldu. Elbette fona İstanbul olarak birçok üye ülkenin, kardeş ülkenin teklif ettiği gibi ev sahipliği yapmaya hazırız ve bu anlamda da eğer kabul edilirse Bişkek’te de güçlendirilmiş bir şubesinin açılmasını İstanbul’da teklif etmiştik. Varlık yönetim şirketi modeli hem fon kaynaklarının daha etkin idaresi hem de uluslararası kaynak sağlama bakımından en doğru seçim olacaktır.”

REKLAM

FOTOĞRAF 8 Kaynağından temin ettiği doğalgazı başta Avrupa olmak üzere ihtiyacı olan ülkelere ulaştırarak enerjide bir merkez hâline gelmeye hazırlanan Türkiye, küresel lojistik ağında da merkez olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarihî İpek Yolu’nu canlandırarak Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Çin’in liderliğini yaptığı Kuşak ve Yol Projesini de içine alan yeni bir adım atılacak. YER TESPİTİ YAPILACAKTürkiye’nin bölgesel ve kıtasal anlamda bir aktarma merkezi hâline gelmesi ve ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ güzergâhında etkin olmasını temin etmek amacıyla Doğu Akdeniz Bölgesinde, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteyner limanı inşa edilecek. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Hükûmetin 2023 yatırımları arasına giren proje için gelecek yıl Doğu Akdeniz Bölgesinde yer tespiti yapılacak. Tespitin ardından etüt ve proje çalışmaları hızla tamamlanacak. HAZIRLIKLAR YAKIN ZAMANDA BİTİRİLECEKTürkiye’yi lojistikte merkez hâline getirecek yatırım planı, Doğu Akdeniz’le de sınırlı kalmayacak. İzmir’de de Ege Bölgesini hareketlendirmesi beklenen Çandarlı Limanı hayata geçirilecek. Fizibilite çalışmaları tamamlanan Çandarlı Limanının üstyapısına başlanmasına yönelik hazırlıklar da yakın zamanda bitirilecek. Öte yandan, Aliağa-Çandarlı-Bergama demir yolu projesinin fizibilite etüdü tamamlanacak ve yapım ihalesi çalışmalarına başlanacak. Proje ile Aliağa-Çandarlı-Bergama-Soma ve Çandarlı Limanı demir yolu bağlantısı kurulacak. 1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPILACAK VE 15 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAKBöylece, bölgedeki imalat sanayii sektörlerinin liman bağlantısı sağlanmış olacak, bölgenin ihracat süreçleri de etkinleştirilecek. Çandarlı Limanı ve İzmir Temiz Enerji İhtisas OSB tamamlandıktan sonra yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracat yapılması, yaklaşık 15 bin kişiye de istihdam sağlanması bekleniyor. Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle: Hazırlıklara başlandı Doğu Akdeniz bölgesinde, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteyner limanı inşa edilecek. Türkiye'yi 'Kuşak ve Yol Girişimi'nin lojistikte de üssü yapacak hamlenin ikinci adımı da olacak. Öte yandan İzmir'de de Ege Bölgesini hareketlendirmesi beklenen Çandarlı Limanı hayata geçirilecek.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder