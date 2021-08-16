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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu'nun telefon trafiği: Mevkidaşlarıyla Afganistan'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durumu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlunun telefon trafiği: Mevkidaşlarıyla Afganistanı görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşları arasındaki görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı.

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Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

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Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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