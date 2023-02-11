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Bakan Dönmez Adıyaman'da elektrik ve doğal gaz çalışmalarını inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı illerden biri olan Adıyaman'da deprem dolasıyla arızalanan doğal gaz ve elektrik çalışmalarını yerinde inceledi.

12:51 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün geceyi depremzedelere kapılarını açan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nde geçiren Dönmez, bu sabah da sahadaki çalışmaları takip etti.

İlk olarak bölgedeki doğal gaz hattı onarım çalışmalarını inceleyen Dönmez, burada Uşak, Ankara ve çevre illerden gelen çalışanlardan bilgi aldı.

Dönmez, daha sonra elektrik dağıtım ekiplerinin trafo tamir çalışmalarını yürüttüğü bölgeye geldi.

Burada çalışmaların bir an öncesi bitmesi için talimat veren Dönmez, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a doğru harekete geçti.




#DEPREM
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
#adıyaman
17 dakika önce
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Bakan Dönmez Adıyaman'da elektrik ve doğal gaz çalışmalarını inceledi
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