Bakan Dönmez: Alanı kapatma kararı aldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Dönmez yangının devam ettiğini ve bu nedenle alanı kapatma kararı aldıklarını, üretime ara verileceğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

"ALANI KAPATMA KARARI ALDIK"

Bakan Dönmez "Maden sahasında yangın devam ettiği için alanı kapatma kararı aldık. Bu anlamda Amasra'da kömür üretimi de durmuş olacak. Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekte" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

TEDBİRLER DEVAM EDECEK

Bölgede bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açıklamalarda bulundu. Bozdağ "Şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tabi bu kazaların olmaması en büyük dileğimizdir.

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Bu kazaların olmaması için ciddi tedbirler alındı. Bundan sonra da geliştirilerek uygulanmaya devam edecektir. Kaza anı itibariyle Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm Bakan arkadaşlarımız sürekli olay yerinde oldular. Mahsur kalan kardeşlerimizi kurtarmak, ailelerine ulaştırmak için çabaladılar. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

5 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Bozdağ "Bu kazanın ciddi şekilde soruşturulması çok önemlidir. Başsavcılığımız gerekli tahkikatı başlattı. Görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarımızın beşi bu konu için tahkikat yapmaktadır. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa çıkacaktır. Kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın" şeklinde konuştu.

OKSİJEN SEVİYESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ YANGININ ETKİSİ AZALTTI

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında çıkan yangın, verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında, 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi kurtarıldı. 4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavileri sürüyor.

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Hayatını kaybeden işçilerden 35'i dün toprağa verilirken, 6 işçi ise bugün defnedilecek. Patlamanın yaşandığı maden ocağında ise çalışmalar sürüyor. Patlamanın ardından çıkan yangın, ocağa verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı. Oksijenin tamamen kesilip, yangının da söndürülmesi planlanıyor. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF 8 Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında, 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi kurtarıldı. 4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden işçilerden 35'i dün toprağa verilirken, 6 işçi ise bugün defnedilecek. Patlamanın yaşandığı maden ocağında ise çalışmalar sürüyor. Patlamanın ardından çıkan yangın, ocağa verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı. Oksijenin tamamen kesilip, yangının da söndürülmesi planlanıyor. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Patlamanın yaşandığı maden ocağında ise çalışmalar sürüyor. Patlamanın ardından çıkan yangın, ocağa verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı. Oksijenin tamamen kesilip, yangının da söndürülmesi planlanıyor. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Patlamanın yaşandığı maden ocağında ise çalışmalar sürüyor. Patlamanın ardından çıkan yangın, ocağa verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı. Oksijenin tamamen kesilip, yangının da söndürülmesi planlanıyor. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Patlamanın yaşandığı maden ocağında ise çalışmalar sürüyor. Patlamanın ardından çıkan yangın, ocağa verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı. Oksijenin tamamen kesilip, yangının da söndürülmesi planlanıyor. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Patlamanın yaşandığı maden ocağında ise çalışmalar sürüyor. Patlamanın ardından çıkan yangın, ocağa verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı. Oksijenin tamamen kesilip, yangının da söndürülmesi planlanıyor. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Bartın'da maden faciası: Ocaktaki yangın oksijen tamamen kesilerek söndürülecek Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında çıkan yangın, verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azaltırken, oksijenin kademeli olarak tamamen kesilip, yangının da söndürülmesi planlanıyor.

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