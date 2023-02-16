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Bakan Dönmez: Arama kurtarmanın "yeraltı kahramanlarını" ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına büyük bir özveriyle destek olan madencileri ziyaret etti.

11:04 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Bakan Dönmez'den madencilere ziyaret

Bakan Dönmez'den madencilere ziyaret

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen noktalardan birisi de Hatay’ın Antakya ilçesi oldu. Bakan Dönmez, ilçede ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına destek veren madencileri ziyaret etti.

Madencilerle yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nı anımsatan Dönmez, “Kabine toplantısında madencilerimizin çalışmalarından da bahsettim. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Benim adıma selamlarımı ve teşekkürlerimi ilet’ dedi. Sizin fedakar çalışmanızın herkes farkında” diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedecek bir dakikamız yok mart başında konut inşalarına başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedecek bir dakikamız yok mart başında konut inşalarına başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini, 105 bin 505 kişinin yaralandığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybedecek bir dakikamız yok. Hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz. Birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamında konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır." dedi.


#ziyaret
#Antakya
#madenciler
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
31 dakika önce
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