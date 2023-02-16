Bakan Dönmez: Arama kurtarmanın "yeraltı kahramanlarını" ziyaret etti

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Bakan Dönmez'den madencilere ziyaret
“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen noktalardan birisi de Hatay’ın Antakya ilçesi oldu. Bakan Dönmez, ilçede ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına destek veren madencileri ziyaret etti.
Madencilerle yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nı anımsatan Dönmez, “Kabine toplantısında madencilerimizin çalışmalarından da bahsettim. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Benim adıma selamlarımı ve teşekkürlerimi ilet’ dedi. Sizin fedakar çalışmanızın herkes farkında” diye konuştu.