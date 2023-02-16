Bakan Dönmez: Arama kurtarmanın "yeraltı kahramanlarını" ziyaret etti

Enkaz altındaki nefeslerin bu dünyaya mahsus zamanlarının -matematiksel olarak- çok azaldığı saatlerdeyiz. Nefeslerin asıl Sahibi’ne inanıyoruz ve bu sebeple sürüyor umutlarımız. Bu bağlamda dikkatlerimiz yeni bir imkansızın daha gerçekleşmek üzere olduğu anlara kilitlenmiş durumda. Öte yandan fedakarlığa, serdengeçtiliğe bağlanan inanılması güç ama gerçek hikayeler yaşanıyor ve yazılıyor gözümüzün önünde, haberlerde, nakillerde… Deprem sebepli sıcak yaraları saracak gayretlerin derdine düşmüş o