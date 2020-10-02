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POLİTİKA

Bakan Dönmez duyurdu: Akdeniz'de hakkımızdan vazgeçmeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin meşru Libya hükümeti ile imzaladığı deniz sınırı anlaşmasının BM tarafından tescil edildiğini bildirerek, "Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz."

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