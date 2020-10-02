Bakan Dönmez duyurdu: BM tarafından tescil edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz."

Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi.



Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı.



Hep söylediğimiz gibi Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz. https://t.co/w35PoAXKsV — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 2, 2020