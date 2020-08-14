Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda 65 bin eser ele geçirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı" dedi.

Ersoy, "Operasyonu yürüten İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.