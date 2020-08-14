Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Ersoy duyurdu Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda 65 bin eser ele geçirildi
POLİTİKA KÜLTÜR SANAT

Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda 65 bin eser ele geçirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke toplam 65 bin adet eserin ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
​Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı" dedi.

Ersoy, "Operasyonu yürüten İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
10 soruda Ayasofya

10 soruda Ayasofya

​Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan cevapladı.
Dehşet anları

Dehşet anları

​Maltepe'de kafeye silahlı baskın görüntüleri güvenlik kamerasında.
Sümelada 5 yıl aradan sonra yapılacak ayin için akın ettiler

Havada dengeler değişecek: ​Sadece 4 ülke üretiyor.

​Yüzlerce kişiyi mağdur edip ortadan kayboldular.

Gerilimi<br>tırmandıracak!

Gerilimi
tırmandıracak!

İlk kez İran petrolünü taşıyan gemilere el koydu.
4 site boşaltıldı

4 site boşaltıldı

İzmir Çeşme'de orman yangını paniği..
Şafak operasyonu

Şafak operasyonu

​Özel harekat polisleri kapıları koçbaşlarıyla kırdı.
Atina tahrik ediyor

Atina tahrik ediyor

​Türk köyüne asker göndererek gözdağı veriyorlar.
Bedelini ağır ödersiniz

Bedelini ağır ödersiniz

​Oruç Reis'i tehdit eden Yunanistan'a ilk cevap verildi.
Bana yalan<br>söyletmek istediler

Bana yalan
söyletmek istediler

Muharrem İnce, CHP yönetimini topa tuttu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.