Bakan Ersoy duyurdu: Tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk 6 ay verilerini açıklarken, Avrupa şampiyonasının bitmesinin ardından turizmde hareketliliğin artacağı mesajını vermişti. Bunun ardından Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından önemli bir duyuruda bulundu.
Tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekoru
Bakan Ersoy yaptığı duyuruda, Antalya'nın yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihî, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla da turistlerin gözdesi olduğunu belirterek, Antalya Havalimanı'nda ziyaretçi rekoru kırıldığını açıkladı.
Yüzde 10 artış
Ağustos ayının ilk üç gününde Antalya'ya uçakla gelen turist sayısı 278.854 olurken, 2024 yılı toplamında bu rakam 9.290.308'e ulaştı.