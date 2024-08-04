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Bakan Ersoy duyurdu: Tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nda 3 Ağustos günü tüm zamanların dış hat yolcu rekorunun kırıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, "Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık" dedi.

16:06 - 4/08/2024 Sunday
DHA
Ağustos ayının ilk üç gününde Antalya'ya uçakla gelen turist sayısı 278 bin 854 olurken, 2024 yılı toplamında bu rakam 9 milyon 290 bin 308'e ulaştı.
Ağustos ayının ilk üç gününde Antalya'ya uçakla gelen turist sayısı 278 bin 854 olurken, 2024 yılı toplamında bu rakam 9 milyon 290 bin 308'e ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk 6 ay verilerini açıklarken, Avrupa şampiyonasının bitmesinin ardından turizmde hareketliliğin artacağı mesajını vermişti. Bunun ardından Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından önemli bir duyuruda bulundu.


Tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekoru

Bakan Ersoy yaptığı duyuruda, Antalya'nın yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihî, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla da turistlerin gözdesi olduğunu belirterek, Antalya Havalimanı'nda ziyaretçi rekoru kırıldığını açıkladı.

Yüzde 10 artış

Bakan Ersoy şunları kaydetti:
"Antalya Havalimanı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık. Yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihî, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla da turistlerin gözdesi olan Antalya'da ağustos ayının ilk 3 gününde ise yaklaşık 280 bin turist ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösteren bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Ağustos ayının ilk üç gününde Antalya'ya uçakla gelen turist sayısı 278.854 olurken, 2024 yılı toplamında bu rakam 9.290.308'e ulaştı.


#turizm
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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