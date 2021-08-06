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MUĞLA

Bakan Ersoy: Marmaris'teki yangınlar tamamen kontrol altında

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'teki orman yangınlarına ilişkin son durumu açıklıyor. Muğla'nın Marmaris beldesindeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Ersoy, "Soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Bu seneki hedefimiz 25 milyon turist hedefimiz vardı bu hedef devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Ersoy: Marmaristeki yangınlar tamamen kontrol altında
​Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'teki orman yangınlarına ilişkin son durumu açıklıyor. Muğla'nın Marmaris beldesindeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Ersoy, "Soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Bu seneki hedefimiz 25 milyon turist hedefimiz vardı bu hedef devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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