Bakan Ersoy: Toplumsal ayrımcılığa sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İmam Hatip Liselilere yönelik söylediği sözlerinden dolayı şarkıcı Gülşen’e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir dizi paylaşım yapan Ersoy, “Devletimizin güzide bir kurumunu, milli ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır. Toplumsal ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve tahammülsüzlüğe sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz” notunu düştü.

“Nefret diline inat, sevgi dili her daim galip gelecektir”

Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmenin hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmayacağını belirten Ersoy, “Sanatçı sorumluluğu, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, tahammülsüzlüğe sevk eden bir dilden uzak durmayı gerektirir. Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz. Nefret diline karşı, sanatın evrensel dilini yüceltecek, toplumsal barış ve huzurumuzu her türlü bölücülüğe ve istismara karşı koruyacağız. Nefret diline inat, sevgi dili her daim galip gelecektir” ifadelerini kullandı.

