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POLİTİKA

Bakan Ersoy'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: İftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi. Yanan orman arazilerinin ağaçlandırılmasının bir zorunluluk olduğunu ve yangın sonrası yapılaşmaya açılmasının hukuken mümkün olmadığını söyleyen Ersoy, "Bunları bilmenize rağmen iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Ersoydan Kılıçdaroğluna yanıt: İftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz
​Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında "Yangında zarar görmüş alanlara bir tek tuğla koymalarına izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

'HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL'

Bu sözlere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun yanan arazilerin yapılaşmaya açılmasının hukuken mümkün olmadığını bildiğini buna rağmen iftira atmaya devam ettiğini belirten Ersoy, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

'ISRARLA İFTİRA ATIYORSUNUZ'

Sayın Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup, görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığındadır. Bu arazilerin yangın sonrası turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılması da hukuken mümkün değildir. Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz.

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