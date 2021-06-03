Bakan Dönmez'den merak uyandıran paylaşım: Bir adım daha
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yarın (4 Haziran) saat 18.00'i işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma günü halka bir müjde vereceklerini açıklamıştı. Müjdenin, Karadeniz'de keşfedilen yeni bir gaz rezervi olduğu öne sürülüyor.
Geçtiğimiz yıl Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküp gaz tüm Türkiye'yi sevindirirken, herkes yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'tan vereceği müjdeye kilitlendi.
Bakan Dönmez'den merak uyandıran paylaşım
Erdoğan'ın, Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Twitter'dan yaptığı videolu paylaşım heyecanın dozunu artırdı. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.