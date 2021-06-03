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Bakan Dönmez'den merak uyandıran paylaşım: Bir adım daha

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yarın (4 Haziran) saat 18.00'i işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma günü halka bir müjde vereceklerini açıklamıştı. Müjdenin, Karadeniz'de keşfedilen yeni bir gaz rezervi olduğu öne sürülüyor.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Fatih Dönmezden merak uyandıran paylaşım: Bir adım daha | Karadenizdeki müjde ne? Erdoğanın müjdesi nedir?
Bakan Dönmez'in paylaşımı

Geçtiğimiz yıl Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküp gaz tüm Türkiye'yi sevindirirken, herkes yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'tan vereceği müjdeye kilitlendi.

Bakan Dönmez'den merak uyandıran paylaşım

Erdoğan'ın, Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Twitter'dan yaptığı videolu paylaşım heyecanın dozunu artırdı. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Yeni müdje yarın açıklanacak
OYNAT 00:18
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Yeni müdje yarın açıklanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yarın (4 Haziran) saat 18.00'i işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma günü halka bir müjde vereceklerini açıklamıştı. Müjdenin, Karadeniz'de keşfedilen yeni bir gaz rezervi olduğu öne sürülüyor.

"Nefesler tutuldu"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da aynı video ile yaptığı paylaşımda, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde kentte heyecana neden oldu
GÜNDEM
Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde kentte heyecana neden oldu

Erdoğan müjdeyi verince erkenden gittiler: Tarih almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu
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Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi’nin önüne saat 06.30’dan itibaren gelen çiftler, kuyruk oluşturdu.
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Bir görevli de karışıklılık olmaması için çiftlere numara verdi.
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Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti.
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Koçak, kısıtlı salon ve evlendirme memuru bulunduğunu, başvuruların büyük bölümüne istenen tarihleri veremeyeceklerini ifade ederken, sıra bekleyen çiftler, uzun süredir normalleşmeyi beklediklerini ve umutla nikah tarihi almaya çalıştıklarını söyledi.
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Erdoğan müjdeyi verince erkenden gittiler: Tarih almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme ile birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu.
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