Bakan Dönmez'den merak uyandıran paylaşım: Bir adım daha

Geçtiğimiz yıl Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküp gaz tüm Türkiye'yi sevindirirken, herkes yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'tan vereceği müjdeye kilitlendi.

Bakan Dönmez'den merak uyandıran paylaşım

Erdoğan'ın, Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Twitter'dan yaptığı videolu paylaşım heyecanın dozunu artırdı. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.

OYNAT 00:18 Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Yeni müdje yarın açıklanacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yarın (4 Haziran) saat 18.00'i işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma günü halka bir müjde vereceklerini açıklamıştı. Müjdenin, Karadeniz'de keşfedilen yeni bir gaz rezervi olduğu öne sürülüyor. BiP'te paylaş

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"Nefesler tutuldu"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da aynı video ile yaptığı paylaşımda, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." ifadelerini kullandı.

Nefesler tutuldu.

Geri sayım başladı...pic.twitter.com/DifpEqY2vF — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 3, 2021

GÜNDEM Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde kentte heyecana neden oldu