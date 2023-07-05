|
Gündem

Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blınken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede tahıl koridoru anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliğine ilişkin düzenlenecek toplantı ele alındı.

15:35 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blınken.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blınken.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede tahıl koridoru anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliğine ilişkin düzenlenecek toplantı ele alındı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alınmıştır' denildi.


İki bakan geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti.


#Hakan Fidan
#Antony Blınken
#Türkiye
#ABD
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da nargile yasağı hangi alanlarda geçerli olacak?