Bakan Fidan Kahire'ye ulaştı ayağının tozuyla Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Daha sonra Bakan Fidan, Kahire'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Fidan, Türk vatandaşlarına ve yurt dışındaki girişimlerine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bugün ve yarın Mısır'da resmi temaslarda bulunacak olan Fidan'ın yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.