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Bakan Fidan Kahire'ye ulaştı ayağının tozuyla Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayağının tozuyla Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

23:10 . 13/10/2023 Cuma
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Fidan'ı, Kahire Havalimanı'nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Mohamed Zazou ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen karşıladı.

Daha sonra Bakan Fidan, Kahire'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Fidan, Türk vatandaşlarına ve yurt dışındaki girişimlerine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.





Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bugün ve yarın Mısır'da resmi temaslarda bulunacak olan Fidan'ın yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.




#Mısır
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
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