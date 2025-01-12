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Bakan Fidan Riyad'daki Suriye zirvesinde çağrı yaptı: Eğer samimiyse...

Bakan Fidan Riyad'daki Suriye zirvesinde çağrı yaptı: Eğer samimiyse...

16:2812/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan 'Suriye' toplantısında, "Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabileceklerini belirten Bakan Fidan ayrıca terör örgütü SDG'ye çağrı yaptı, "Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Suriye toplantısında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Ahmed eş-Şeybani'nin de olmasının
"dönüm noktası ve tarihi bir an olduğunu"
ifade etti.

Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğun taşındığını vurgulayan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliği ve egemenliğinin, tüm çabalarını üzerine inşa ettikleri temel ilkeler olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Fidan, Suriye'deki normalleşme işaretlerinin her geçen gün güçlendiğine dikkati çekerek,
"Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz"
diye konuştu.


Çabaların daha etkin kılınması için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabileceğini kaydeden Fidan, gelecek dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

'Feshedildiğini açıklamalı'

Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının ana odak olmaya devam etmesi gerektiğine değinerek,
"Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır"
şeklinde konuştu.
Terör örgütünün Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam ettiğini
hatırlatan Fidan, şunları kaydetti:
  • "Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Peş peşe ikili temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Bakan Hakan Fidan, daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüştü.

Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de bir araya geldi.


#Dışişleri Bakanlığı
#Hakan Fidan
#Suriye
#Riyad

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