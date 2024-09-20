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Bakan Fidan terör devleti İsrail'in bölgede oluşturduğu gerilime dikkati çekti: Ürdün ve Mısır da savaşa girebilir

Bakan Fidan terör devleti İsrail'in bölgede oluşturduğu gerilime dikkati çekti: Ürdün ve Mısır da savaşa girebilir

04:0020/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Batı Şeria’daki saldırılarından dolayı Ürdün’ün askeri alarm seviyesine geldiğine dikkat çekerek uyardı: “Artık İsrail oldubittisine sessiz kalmayacaklarını Ürdünlüler hem dostlarına hem uluslararası muhataplarına iletiyor. Bu alarm verici bir şey, Lübnan’ı düşünürken, Mısır’ı, bölgenin tamamını içine alacak bir savaş riski mevcut ve Netanyahu bunu ilerletmeye kararlı.”

İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliam ve soykırım sürüyor. Lübnan'a yönelik tehditlerin de devam ettiğini belirten Fidan, İran'ın devreye girmesiyle daha büyük bir savaşın çıkması gerçeğiyle karşı karşıya kalındığını vurguladı. Bu riskin, bölgesel savaş da başlayıp neredeyse küresel savaşa erişme potansiyeli taşıdığını ifade eden Fidan, Ürdün'ün Batı Şeria'daki olaylardan dolayı askeri alarm seviyesine geçtiğini kaydetti: “Bizim şu an Lübnan'ı düşünürken, Mısır'ı da, bölgenin tamamını içine alacak bir savaş riski her zaman için mevcut.”


#Hakan Fidan
#Gazze
#Ürdün
#Lübnan
#Mısır
#İsrail
#soykırım
#saldırı

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