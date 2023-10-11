"Dışişleri Bakanı olarak heyetimle beraber Türkmenistan’da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sabah, Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov tarafından kabul edildim. Çok stratejik ve güzel bir görüşme oldu. Önemli konulara temas edildi. Kendisinin Türkmenistan ve bölgemiz için olan barışçıl vizyonunu dinledik. Gerçekten çok ilham vericiydi. Biliyorsunuz geçen sene Aralık ayında üçlü zirvede Azerbaycan-Türkiye-Türkmenistan liderleri, kararlar aldılar. Biz de bu ziyaretimizde bu kararların altını nasıl doldurabiliriz, kararların uygulanmasında hangi noktalara vardık, onu sizinle beraber konuşacağız"