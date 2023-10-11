Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan ziyaretini sürdürüyor.
Bakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile heyetlararası görüşmeye katıldı.
Bakan Fidan görüşmede yaptığı konuşmada ev sahipliği için mevkidaşı Meredov’a teşekkür etti.
"Türkiye-Türkmenistan bir millet, iki devlet ruhuyla hareket eden iki devlet"
Fidan, "İkili ilişkilerimiz ifade ettiğiniz gibi gerçekten son derece güçlü ve sağlam. Bunu daha da ilerletmenin, kurumsallaştırmanın ve yeni ilişki alanları açmanın arayışı içerisindeyiz. Türkiye-Türkmenistan bir millet, iki devlet ruhuyla hareket eden sarsılmaz, güçlü bağlara sahip iki devlet ve bu iki devletin modern zamanlarda ortaya koyacağı iş birliği, çalışma, profesyonellik, aramızda zaten mevcut olan kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Türkmenistan arasında iş birliği programı
Bakan Fidan ve Meredov ayrıca, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı arasında 2024-2025 İş Birliği Programı’na imza attı.