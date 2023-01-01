Bakan Fidan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği

Fidan, BM Genel Kurul marjında ilk ikili görüşmesini, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin ile Türkevi binasında gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

Fidan, bu görüşmenin ardından yine Türkevi binasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi süreci başta olmak üzere Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süreci, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyelik süreci ve iklim değişikliği konularının ele alındığı kaydedildi.