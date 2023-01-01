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Bakan Fidan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine başladı.

09:32 . 18/09/2023 الإثنين
AA
Bakan Fidan, BM kapsamında mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Fidan, BM kapsamında mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Erdoğan'a eşlik eden Bakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine başladı.


Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındı

Fidan, BM Genel Kurul marjında ilk ikili görüşmesini, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin ile Türkevi binasında gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

Almanya ile vize serbestisi masaya yatırıldı

Fidan, bu görüşmenin ardından yine Türkevi binasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi süreci başta olmak üzere Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süreci, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyelik süreci ve iklim değişikliği konularının ele alındığı kaydedildi.



#Hakan Fidan
#ABD
#Birleşmiş Milletler
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