Bakan Fidan'dan AB'ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi hatırlatması

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Türkiye’de milletin ve devletin tepkilerinin sönük kaldığına dair bir algı var. Türkiye’nin neleri yaptığına, neleri yapamadığına ve neleri de yapmadığına tek tek bakalım. Öncelikle millet üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve yapıyor. Kitlesel gösterilerimiz evet Avrupa ya da Amerika’daki kadar ses getirmiyor. Son derece normal. Filistin için Avrupa ya da Amerika şehirlerinde gösterilerin yapılması dikkat çekicidir çünkü olağan dışıdır ama bir İslâm ülkesindeki