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Bakan Fidan'dan AB'ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi hatırlatması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'e yaptığı çağrıda, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize kolaylığının sağlanması gerektiğini söyledi.

10:49 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:50 - 18/12/2023 Pazartesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Türkiye
ile
Avrupa Birliği (AB)
arasında diplomatik temaslar devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü.


Telefon görüşmesinde, 12 Aralık'ta yapılan AB Genel İşler Konseyi Genişleme Sonuçları ile 14-15 Aralık'ta düzenlenen AB Zirvesi Sonuçları ele alındı.


Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması konuları da Fidan tarafından Varhelyi'ye hatırlatıldı.


Bir sonraki zirveye bırakılması doğru değil


Fidan, Türkiye-AB ilişkilerine dair AB Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan ortak bildirinin, öngörülenin aksine, geçen hafta düzenlenen AB Zirvesi’nde ele alınmayıp, bir sonraki zirveye bırakılmasının doğru olmadığını ifade etti.


AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, geçtiğimiz günlerde, Brüksel'de Türkiye ile ilişkileri ele aldı.


29 Kasım'da açıklanan Türkiye ile ilişkilerin geleceğine dair önerilerin yer aldığı raporun liderlerce değerlendirilmesi gündemdeydi.


AB'ye çağrı: Türkiye ile ilişkileri ilerletmeniz gerekiyor


Öte yandan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi’ye, Avrupa Birliği’nin Türkiye konusunda daha hakkaniyetli ve sağduyulu tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.


Dışişleri Bakanı, küresel sınamaların yoğunlaştığı bu günlerde AB’nin stratejik bakış açısıyla hareket ederek Türkiye ile ilişkileri ilerletmesi gerektiğinin altını çizdi.


"Vize kolaylığında somut adımlar atılmalı"


Hakan Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yatırım alanında işbirliğinin artırılması ve vize kolaylığı sağlanması gibi konularda AB'nin en kısa zamanda somut adımlar atmasının beklendiğini hatırlattı.




#Hakan Fidan
#Türkiye
#Avrupa Birliği (AB)
#vize serbestisi
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