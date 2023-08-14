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Bakan Fidan'dan AK Parti’nin 22’nci yıl dönümü mesajı: Türkiye Yüzyılı’nın aydınlığını tüm dünyaya yaymak için hep birlikte çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti’nin 22’nci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Fidan, ''Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı’ diyerek çıkılan bu yolun 22’nci yılında, Türkiye Yüzyılı’nın aydınlığını tüm dünyaya yaymak için hep birlikte çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

12:24 . 14/08/2023 الإثنين
IHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "’Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı’ diyerek çıkılan bu yolun 22’nci yılında, Türkiye Yüzyılı’nın aydınlığını tüm dünyaya yaymak için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"’Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı’ diyerek çıkılan bu yolun 22’nci yılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nın aydınlığını tüm dünyaya yaymak için hep birlikte çalışıyoruz."


#Hakan Fidan
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
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