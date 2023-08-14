Bakan Fidan'dan AK Parti’nin 22’nci yıl dönümü mesajı: Türkiye Yüzyılı’nın aydınlığını tüm dünyaya yaymak için hep birlikte çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 22'nci yıl dönümü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ederek başladığı mesajında yerel seçim çalışmalarına değinerek "Mahalli seçim sürecini de vesile ederek her yerde ve her zeminde milletimize bu tabloyu anlatarak bir kez daha oyunları bozacağız. Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak 2024'ün martında emaneti beceriksizlerden alıp ehline vereceğiz." dedi.