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Bakan Fidan’dan 'Mekke Savunma İttifakı' çıkışı: Tüm bölge ülkelerine açık

16:27, 06/11/2026, Cuma
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Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın Türkiye'nin stratejik dış politika önceliklerinin kesişim noktasında yer aldığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansının aylık dergisi AA Brifing için kaleme aldığı yazıda, ittifakın Türkiye'nin dış politika önceliklerinin kesişim noktasında yer aldığına işaret etti.


Orta Doğu’da bölgesel savunma vizyonu


Fidan, küresel yönetişim sisteminin sancılı bir dönemden geçtiğine ve Orta Doğu coğrafyasının küresel sınamaların merkezinde yer aldığına dikkati çekti. "Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" vizyonunu paylaşan Pakistan ve Suudi Arabistan ile müşterek güvenliği güçlendirmek amacıyla "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nı imzaladıklarını belirtti.


Tüm bölge ülkelerine ittifak kapısı açık


Fidan, caydırıcılığın güçlendirilmesi yoluyla bölgede istikrarın sağlanmasını hedeflediklerini vurguladı. Ortak barış vizyonunu paylaşan tüm bölge ülkelerinin, kapsayıcı bir anlayışla kurulan ittifaka katılabileceğinin altını çizdi.


Türkiye’nin stratejik öncelikleri arasında


Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye'nin dış politika hedefleri açısından taşıdığı öneme değinen Fidan, şu değerlendirmede bulundu:


"Mekke Savunma İttifakı, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi, kalkınma ve refahın desteklenmesi, dış ilişkilerimizin kurumsal zemininin genişletilmesi ve küresel sistemin dönüşümüne katkıda bulunulması şeklinde özetlenebilecek stratejik dış politika önceliklerimizin kesişim noktasında yer almaktadır."

Fidan, yazısında ayrıca dış ilişkilerin kurumsal zemini, küresel yönetişim sistemi ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.


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Başlıklar :hakan fidanmekke savunma i̇ttifakıpakistansuudi arabistanbölgesel savunmaorta doğu
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Bakan Fidan’dan 'Mekke Savunma İttifakı' çıkışı: Tüm bölge ülkelerine açık
Hakan Fidan
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