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Bakan Göktaş duyurdu: Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Aile ve Kadın Konseyi' kuruluyor

Bakan Göktaş duyurdu: Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Aile ve Kadın Konseyi' kuruluyor

15:58, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 16:00, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Bakan Göktaş duyurdu: Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Aile ve Kadın Konseyi' kuruluyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantıda Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde "Aile ve Kadın Konseyi" kurulacağını açıkladı. Göktaş, konseyin Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelecek vizyonuna ve sosyal politikalara güçlü katkı sağlayacağını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi kapsamında Çankaya Köşkü’nde
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
’ın moderatörlüğünde,
"Türk Devletleri Bakan Teşkilatı Aile ve Kadın Konseyi Kurucu Bakanlar Oturumu: Kurumsal İş Birliği ve Ortak Adımlar”
 başlıklı toplantı düzenlendi.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada bir süredir hayal edilen bir fikri birlikte değerlendirmek ve biraz daha olgunlaştırmak üzere bir arada olduklarını, toplantıdaki görüşlerin Aile ve Kadın Konseyi’nin ilk yapı taşlarını oluşturacağını söyledi.

Zirve vesilesiyle ilk kez toplanan Yüksek Onur Kurulu’nun himayesinin, Konsey’in en büyük dayanağı olacağını kaydeden Göktaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan olmak üzere Kurul’daki diğer lider eşlerine şükranlarını sundu.


Bakan Göktaş, kendilerine düşen görevin, bu himayeyi ailelerin ve kadınların hayatında karşılık bulan somut adımlara dönüştürmek olduğunu belirtti.


Aile ve Kadın Konseyi’ni, ülkeler arasında düzenli istişare ve tecrübe paylaşımına dayalı kalıcı bir iş birliği zemini olarak gördüklerini vurgulayan Göktaş, “Konseyimiz, aileleri güçlendiren ve kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımını destekleyen çalışmalarımızı, ortak değerlerimiz ve önceliklerimiz etrafında bir araya getirecek.” dedi.


Bakan Göktaş, 2024’te İstanbul’da, sosyal politika alanındaki iş birliğini geliştirmek üzere aile temasıyla bir araya geldiklerini, 2025’te Bakü’de, kadın temasıyla tecrübelerini ve ortak çalışma imkânlarını değerlendirdiklerini ve bugün Ankara’da, bu iki başlığı Aile ve Kadın Konseyi altında birleştirmek için yeni bir adım attıklarını bildirdi.

“Tarihimizde kadın, devletin kurucu iradesinde en başından beri vardır”

Türkiye olarak, kadının ve ailenin güçlenmesini birbirini tamamlayan hedefler olarak ele aldıklarını aktaran Göktaş, “Ailesinden destek gören bir kadın, eğitimde, çalışma hayatında ve toplumda yerini daha kolay alır. Hayatın her alanında yer alan bir kadın da bu kazanımı önce ailesine sonra bütün topluma taşır. Esasında bu anlayış, bizim medeniyetimize hiç de yabancı değildir. Orhun Yazıtları’nda devletin dirilişi anlatılırken İltiriş Kağan’ın yanında İlbilge Hatun’un da adı anılır. Yani bizim tarihimizde kadın, devletin kurucu iradesinde en başından beri vardır.” diye konuştu.


Bugün kuruluşu için bir araya geldikleri Konsey’le, köklerinden aldıkları bu ilhamı geleceğe dair ortak hedeflerle buluşturduklarını kaydeden Göktaş, Türk Dünyası 2040 Vizyonu’nun bunu mümkün kılan güçlü bir zemin olduğunu, Aile ve Kadın Konseyi’nin de bu zemin üzerinde yükselmesini temenni ettiklerini söyledi.

“Aile ve Kadın Konseyi daha hızlı yol almamızı sağlayacak”

Bakan Göktaş, Konsey’e bugün her zamankinden daha çok ihtiyaçlarının olduğunu, çünkü ailelerin hızla değişen bir dünyada yaşadığını belirtti.


Dijitalleşmenin çocukların dünyasını evin içinden değiştirdiğinin altını çizen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:


“Demografik dönüşüm, aile kurma yaşını ve hane yapısını yeniden şekillendiriyor. Düzensiz göç, afetler ve iklim değişikliği en ağır yükü yine ailelerin omzuna bırakıyor. Bu sorunların hiçbiri sınır tanımıyor. Her birimizin kendi ülkesinde geliştirdiği politikalar elbette çok değerli. Ama sınır tanımayan sınamalar, tecrübelerimizi bir araya getiren ortak bir cevap gerektiriyor. Aile ve Kadın Konseyimiz, o ortak bir zemini olacak.”


Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2025 yılını “Aile Yılı”, 2026-2035 dönemini ise “Aile ve Nüfus On Yılı” olarak belirlediklerini anımsatan Göktaş, demografik meselenin tek bir ülkenin değil, Türk dünyasının ortak gündemi olduğu bilinciyle bu masaya oturduklarını belirtti.


Göktaş, “Bu anlamda, bu yıl ‘Dilde Fikirde İşte Birlik’ temasıyla toplanan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde aileyi koruyan destekleyen, kadınların her alanda fırsatlara erişimini artıran politikaları öncelikli olarak görüyoruz. Kurulmasını arz ettiğimiz Aile ve Kadın Konseyi, bu öncelikleri ortak projelere dönüştürmemizi ve birlikte daha hızlı ilerlememizi sağlayacak.” değerlendirmesini yaptı.

Bunun için Konseyin çalışmalarını etrafında şekillendirmeyi önerdikleri hedeflerin mevcut olduğunu bildiren Göktaş, şunları kaydetti:


“Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi; demografik değişimlerin ailelerimiz üzerindeki etkilerinin birlikte ele alınması. Gençlerin aile kurma ve çocuk sahibi olma kararlarını destekleyen sosyal politikalar oluşturulması. Kadınların sosyoekonomik açıdan güçlenmesi; şiddetle mücadele edilmesi, liderlik ve karar alma süreçlerine etkin katılımı, çalışma hayatı ile aile hayatının uyumu. Kadınların ve ailelerin dijital fırsatlardan en iyi şekilde yararlanması; aynı zamanda çocukların dijital ortamda güvenliğinin sağlanması. Kadınların ve çocukların her türlü şiddetten korunmasıdır. Hedefimiz belli: ‘Güçlü aile, güçlü kadın, güçlü toplum.’ Böyle bir toplum, önce evlerin içinde kurulur.


Göktaş, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde kurulacak olan Aile ve Kadın Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatının gelecek vizyonuna güçlü bir katkı sunacaktır. Ortak hedeflere ulaşma noktasında konseyin inşasına büyük önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.


Aile ve sosyal hizmetler alanında yıllar içinde biriktirdikleri tecrübeyi bu ortak zemine taşımaya hazır olduklarını aktaran Göktaş, katılımcı ülkelerin aileye ve kadına dair kıymetli birikimlerinin olduğunu, bu birikimler bir araya geldikçe Türk dünyasına has sosyal politika anlayışının daha da güçleneceğini belirtti.


Göktaş, kökü bir olanın, yolunun da bir olduğunu, bu birlikteliğin Türk dünyasının aileleri ve kadınları için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.


Toplantıda, katılımcı ülkelerin temsilcileri de aile ve kadın politikalarına ilişkin değerlendirmelerini ve iş birliğine yönelik görüşlerini paylaştı.


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